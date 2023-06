Hartverscheurend: olifant probeert dagenlang haar gestorven kalf tot leven te wekken

De liefde van een moeder voor haar kind kent geen grenzen. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. Op sociale media gaat een video rond van een olifant die probeert zijn dode kalf weer tot leven te wekken.

De pasgeboren olifant was weggelopen van de kudde en stierf drie dagen geleden. De moeder liet haar kalf echter niet in de steek. In plaats daarvan droeg de moederolifant de baby tot wel twee kilometer lang en probeerde ze hem te reanimeren door hem in een rivierstroom te leggen. In de korte clip is te zien hoe de olifant, samen met een ander lid van de kudde, verschillende pogingen doet door de baby een duwtje te geven en hun slurf te gebruiken om het kalf wakker te maken. Alle inspanningen zijn echter tevergeefs.

This broke my heart. The calf has died but mother doesn’t give up. Carries the dead baby for two KMs and tries to revive it by placing in water. And the mother’s cries ranting the air😭😭

Via ⁦@NANDANPRATIM⁩ pic.twitter.com/ufgPsYsRgE