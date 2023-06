Ons waterverbruik moet flink omlaag: droogte gaat tekorten veroorzaken

De overheid noemt het een watertransitie: waar we nu nog vrolijk rondsproeien, douchen en wassen alsof het water met bakken uit de hemel komt, moeten we véél minder gaan verbruiken, want het wordt steeds droger.

Om precies te zijn moet het dagelijkse drinkwaterverbruik omlaag van 125 naar 100 liter per persoon tegen 2035. Huishoudens zijn namelijk goed voor 75 procent van het totale drinkwaterverbruik. Het RIVM stelt dat Nederland in de toekomst te maken krijgt met drinkwatertekorten door klimaatverandering en bevolkingsgroei. Met andere woorden: het wordt droger, terwijl er meer mensen zijn die water nodig hebben.

Er zijn allerlei technologische oplossingen om ons waterverbruik te verminderen. Denk aan de recirculatiedouche, waarbij het douchewater wordt gefilterd en opnieuw wordt gebruikt. Ook huishoudelijk water kan gerecycled worden. Verder zijn er zogenoemde volumestroombegrenzers die zorgen dat er minder water tegelijk uit de kraan komt. Ook hoeft er niet per se drinkwater te worden gebruikt voor het toilet en kan een waterbesparende douchekop nogal wat schelen.