Eind van de middag de eerste buien: ‘Het kan zeker gevaarlijk worden’

Eindelijk barst het onweer los. De eerste buien worden aan het eind van de middag verwacht. En het kan gevaarlijk worden, waarschuwt Buienradar.

De regen trekt vanaf Zeeland ons land binnen en verspreidt zich dan over grote delen van Nederland. Noord-Holland en de Wadden zullen er het minste last van hebben.

Het gaat er onstuimig aan toe, denkt Marc de Jong van Buienradar. "De onweersbuien kunnen heftig worden. Houd rekening met wateroverlast, hagelstenen en harde windstoten."

Het gaat dus ook flink waaien. "De bomen vangen veel wind en er komen harde windstoten aan tot 80 kilometer per uur. Het kan dus zeker gevaarlijk worden", stelt de meteoroloog, die adviseert om tuinspullen binnen te halen. "Trampolines kunnen zomaar drie tuinen verderop komen te liggen. En laat zeker geen parasols buiten staan."

Toch zullen de buien de droogte nog lang niet verhelpen. "Het weer van vandaag is een korte onderbreking van het zomerweer. De grond is momenteel droog en zal moeite hebben om het water op te nemen, omdat heel veel van dat water meteen de riolering in gaat", zegt De Jong bij RTL Nieuws.

Bovendien wordt het de komende dagen weer droog en warm. "Die lange droge periodes en de hevige buien van vandaag laten zien hoe extreem het weer is. Pas als we een week krijgen met veel regenbuien, kunnen we zeggen dat het een positief gevolg heeft voor de droogte."