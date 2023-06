Wereldwijd netwerk van sadistische apenmarteling ontmaskerd door de BBC

Dierenbeulen en sadisten hebben jarenlang martelfilmpjes van apen met elkaar gedeeld. De gruwelijke video's werden gemaakt in Indonesië — vaak op bestelling — en vervolgens verkocht in speciale groepen op sociale media, meldt het AD

De zaak is aan het rollen gebracht door uitgebreid onderzoek van de Britse omroep BBC. De journalisten hebben een netwerk blootgelegd dat zich uitstrekt van Indonesië, via Europa, tot Amerika. Zeker twee Indonesische mannen zijn inmiddels veroordeeld tot celstraffen, terwijl in Groot-Brittannië en de VS onderzoeken lopen tegen meerdere verdachten.

De BBC spoorde een van de leidende figuren van deze scene op. Die wilde 'uit berouw' meewerken aan het onderzoek. Deze Mike McCartney, bijnaam 'De Martelkoning', vertelt over een poll die werd uitgeschreven: ,,We konden kiezen tussen hamer, nijptang en schroevendraaier. Dat resulteerde in het meest afschuwelijke dat ik ooit heb gezien.''

.