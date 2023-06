Extra betalen voor CO2-neutrale vlucht is misleiding: KLM moet extra bedrag terugbetalen aan passagiers

Je kunt er bij het boeken van een vlucht voor kiezen om een klein beetje extra te betalen om je CO2-uitstoot te compenseren. Maar daarmee koop je vooral een stukje gemoedsrust. Consumentenorganisaties in heel Europa vinden dan ook dat vliegmaatschappijen daarmee moeten stoppen.

Ze dienen een klacht in bij de Europese Commissie omdat de consument wordt misleid. Er is sprake van 'oneerlijke handelspraktijken'. Echt groen of duurzaam vliegen, kan helemaal niet stellen de clubs, die hun klacht onder meer richten aan zeventien luchtvaartmaatschappijen waaronder KLM, Lufthansa en Ryanair.

In sommige gevallen betaal je een bijdrage voor de ontwikkeling van duurzame vliegtuigbrandstof of ter compensatie van de CO2-uitstoot, maar daarmee voorkom je die uitstoot natuurlijk niet. Wie extra betaalt en denkt dat hij daarmee groen vliegt, hoort zijn geld terug te krijgen, vinden de organisaties. Het is je reinste greenwashing.