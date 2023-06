A20 uren afgesloten vanwege doodgereden ganzen

De A20 bij Rotterdam is zondagmorgen uren dicht geweest vanwege doodgereden ganzen.

Omstreeks 05.00 uur staken acht ganzen de snelweg over tussen het Terbregseplein en de afrit Capelle aan den IJssel. Een automobilist kon de dieren niet meer ontwijken en klapte er in volle vaart bovenop, schrijft het AD. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de schade aan de auto was aanzienlijk.

De aanrijding zorgde voor een ravage op het stuk snelweg aan de kant van het Alexandrium. Overal lagen veren en dode ganzen. ,,Er was een flinke schoonmaakactie voor nodig om de weg weer berijdbaar te maken", zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat tegen het AD. De rijbaan richting Gouda moest helemaal dicht. ,,Rond half negen is die weer vrijgegeven."

Het komt vaker voor dat op de snelweg vogels worden doodgereden, maar een hele groep tegelijk is volgens Rijkswaterstaat bijzonder. ,,Het waren er nu waarschijnlijk acht, dat zien we niet vaak", aldus de zegsvrouw