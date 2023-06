Plotseling haaien bij Spaanse stranden: experts snappen er niets van

Als je je ergens geen zorgen over hoeft te maken aan de Spaanse costa's, zijn het toch wel haaien. Dacht je. In tien dagen tijd is er vijf keer een haai gespot op slechts enkele meters van het strand.

"We snappen nog niet wat er aan de hand is", zegt Charlie Sarria, zeebioloog en haaienonderzoeker uit Málaga tegen RTL Nieuws. "Het kan zijn dat er te weinig voedsel is in hun normale leefgebied, waardoor de haaien helemaal tot de branding zwemmen om vis te zoeken. Het kan ook zijn dat ze het water waarin ze leven te warm vinden en zoeken naar verkoeling. Of misschien zijn ze gewond of ziek."

Strandwachter Julio Gil reageert: "Wat we hier hebben meegemaakt, is niet normaal. Haaien leven op volle zee. Ze horen niet zo dicht bij de branding te komen."

Op zich hoeven badgasten niet bang te zijn voor een haai, maar wees wel voorzichtig, zegt Sarria. "De kans dat je dood gaat aan de steek van een bij is groter dan de kans dat een haai je bijt, maar toch moet je goed opletten als je een haai ziet. Ze denken niet zoals wij. Daar moet je altijd rekening mee houden."