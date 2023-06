Regenwoud verdwijnt nog steeds in hoog tempo: vorig jaar gebied gekapt ter grootte van Zwitserland

Ondanks beloftes van wereldleiders is er vorig jaar een gebied ter grootte van Zwitserland aan regenwoud verdwenen, blijkt uit nieuwe cijfers.

Van het Boliviaanse Amazonegebied tot de regenwouden in Ghana, iedere minuut is er vorig jaar een stuk bos zo groot als elf voetbalvelden vernietigd. De belangrijkste koolstofopslaggebieden ter wereld moesten het veld ruimen voor landbouw, veeteelt en mijnbouw. Ondertussen werden inheemse stammen verdreven van hun land.

De tropen verloren in 2022 4,1 miljoen hectare aan regenwoud, een toename van 10 procent ten opzichte van 2021, concluderen onderzoekers van het World Resources Institute (WRI) en de University of Maryland. Ze waarschuwen dat mensen een van de effectiefste manieren om de opwarming van de Aarde tegen te gaan aan het vernietigen zijn.

Verandering van landgebruik is de tweede grootste bron van de uitstoot van broeikasgassen na de verbranding van fossiele brandstoffen. Het zorgt bovendien voor een enorm verlies van biodiversiteit. De opwarming van de Aarde beperken tot 1,5 graad gaat waarschijnlijk niet lukken als we niet stoppen met de vernietiging van regenwouden, zeggen de onderzoekers.

2022 was nog wel het laatste jaar dat Bolsonaro president was van Brazilië. Hij stond toe dat grote stukken Amazonegebied werden gekapt. Zijn opvolger Lula da Silva heeft beloofd de ontbossing te stoppen en houdt later dit jaar een pan-Amazone-top om het onderwerp te bespreken.

Brazilië, Indonesië en Democratische Republiek Congo, waarin bij elkaar ongeveer de helft van 's werelds overgebleven regenwouden ligt, werken steeds meer samen om hun bossen te beschermen.