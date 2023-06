Canada heeft de afgelopen maand te maken met bosbranden van ongeziene omvang. Die hebben zo’n rookontwikkeling veroorzaakt dat nu ook boven Spanje rook en roetdeeltjes zijn aangekomen. Vandaag kon men in steden als Vigo een lichte nevel waarnemen in de lucht. Op satellietbeelden is ook duidelijk te zien hoe de rookpluim zich over de Atlantische Oceaan uitstrekt.