Plassen en meren sterk verontreinigd met kankerverwekkende stoffen

Veel open zwemwater in Nederland is sterk verontreinigd met chemicaliën. Het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV) analyseerde data van waterschappen en Rijkswaterstaat, hieruit blijkt dat de normen voor oppervlaktewater fors worden overschreden door giftige of kankerverwekkende stoffen.

Zo wordt in de recreatieplas Merwelanden bij Dordrecht 331 keer teveel PFAS aangetroffen, een groep stoffen die kankerverwekkend zijn en het immuunsysteem verzwakken. Het gaat hier om een andere plas dan waar Zembla deze week over berichtte. Ook waarschuwen Vlaamse onderzoekers voor zeer hoge gehalten PFAS in zeeschuim. Zij adviseren ouders met kleine kinderen het contact met dit schuim te beperken.

Toch is de zwemwaterkwaliteit volgens provincies en Rijkswaterstaat er op de meeste plaatsen ‘uitstekend’. Ook hangt op een aantal zwemlocaties de Blauwe Vlag, een keurmerk voor onder meer schoon zwemwater. Deze instanties kijken voor de beoordeling van het zwemwater alleen naar twee poep-bacteriën: enterococcen en e-coli. Daarnaast controleert de provincie op blauwalg.