Orkanen veel te vroeg en veel te hevig door extreem warme oceanen: gaat El Niño redding bieden?

Normaal gesproken ontstaan orkanen in augustus. Dan pas is het zeewater warm genoeg om de extreem zware stormen te vormen. Dit jaar gebeurt dat al een stuk eerder.

"Het is zo anders dan gedacht, hier gaan we nog jaren onderzoek naar doen", zegt oceanograaf Erik van Sebille van de Universiteit Utrecht tegen RTL Nieuws. De watertemperatuur ligt een halve graad boven gemiddeld. "Het is echt abnormaal, we weten niet wat het gaat meebrengen qua effecten. Dit zou je een hittegolf kunnen noemen."

De gevolgen kunnen groot zijn. "Koraalriffen kunnen verbleken, algen groeien anders, schelpdieren kunnen geen andere locatie opzoeken als het te warm wordt, die zullen sterven."

En orkanen ontstaan veel te vroeg en worden heviger. "Juni heeft al twee tropische stormen gehad, Bret en Cindy", zegt McNoldy tegen het Amerikaanse tijdschrift Wired. "Dat is heel, heel raar. Normaal zie je dit soort activiteit nu echt nog niet."

McNoldy stelt dat er meer speelt dan klimaatverandering alleen. Mogelijk komt de opwarming ook door een gebrek aan saharastof dat als een parasol werkt boven de oceanen en een gebrek aan wind, die een verkoelend effect heeft op het water.

Het gekke is dat de opkomende El Niño weleens uitkomst zou kunnen bieden. Hoewel deze golfstroom het zeewater enerzijds opwarmt, zorgt hij anderzijds voor andere windstromen hoger in de atmosfeer en dat gaat orkanen tegen. "We krijgen een soort van wedstrijd tussen El Niño en de warme wateren, die zorgen voor orkanen. Het gaat erom hoe snel El Niño aan kracht wint."