Geen water meer uit de kraan op populairste vakantie-eiland van Thailand

Op Koh Samui zitten ze met hun handen in het haar. De zomervakantie staat voor de deur en nu kampt het populaire vakantie-eiland met grote watertekorten. De bevolking wordt opgeroepen fors minder water te verbruiken.

De afgelopen tijd leidde het watertekort er al toe dat er maandenlang geen water uit de kraan kwam. Een gebrek aan regen en een opleving van het toerisme leggen grote druk op de watervoorziening.

Geen rampgebied

Sutham Samthong, een adjunct-burgemeester van Koh Samui zegt dat er water wordt aangevoerd uit andere gebieden en reservoirs om te verdelen onder de bevolking. Met goed waterbeheer gelooft hij dat het eiland de komende twee maanden kan overbruggen, waarna er regen wordt verwacht.

"We zijn niet zelfgenoegzaam. We proberen de situatie op te lossen. We willen niet dat de provincie of hogere autoriteiten aankondigen dat Koh Samui een rampgebied is", zei hij.

El Niño

Samui, beroemd om zijn witte zandstranden, schilderachtige tempels en luxe resorts, heeft vaak te kampen met een gebrek aan zoet water tijdens het droge seizoen tussen maart en mei. Er wordt gevreesd dat het weerfenomeen El Niño, waardoor het nog droger wordt, dit jaar zal leiden tot ernstigere watertekorten dan andere jaren.

Jutharath, die in een massagesalon in het gebied Bo Phut werkt en alleen haar voornaam wil geven, vertelt aan The Guardian dat de kranen de afgelopen drie maanden slechts een of twee dagen per week werkten. "Er was een tijd dat het weg was, er kwam helemaal geen water uit voor de hele week", zegt ze. Ze kocht water van pick-uptrucks en had tanks en een klein zwembad om voorraden te bewaren.

"Mijn buurman moet soms zelfs naar de nabijgelegen tempel lopen om naar het toilet te gaan omdat er geen water is", zegt Jutharath, die nog nooit zulke ernstige tekorten heeft meegemaakt. "Ik heb een massagesalon en kamers te huur. Het heeft echt invloed op het bedrijf", zei ze.

Geen water voor toeristen

Ratchaporn Poolsawadee, de baas van de Toerismevereniging van Koh Samui, stelt dat bedrijven dit jaar niet profiteren van een opleving van het toerisme, maar in plaats daarvan hun winst moeten gebruiken om water te kopen. Dit is niet alleen kostbaar, maar de voorraden zijn ook schaars. "Als je zonder water komt te zitten, kun je het niet meteen kopen, je moet vooruit plannen", voegt hij eraan toe. "Iedereen heeft op hetzelfde moment water nodig."

Het aantal beschikbare kamers op het eiland, inclusief hotels en villa's, daalde tijdens de pandemie tot slechts 5000. Het is sindsdien hersteld tot 25.000, hetzelfde niveau als in 2019, volgens Ratchaporn. Als gevolg daarvan komen problemen zoals water- en afvalbeheer opnieuw veel voor.

Dr. Kannapa Pongponrat Chieochan, universitair hoofddocent aan de Thammasat Universiteit en onderzoeker van initiatieven voor waterbesparing in Koh Samui, zegt dat het gebrek aan zoet water voortkomt uit slechte planning en het gevolg is van het toerisme.

"Samui heeft zoveel spa's, met zwembadvilla's, en uit ons onderzoek bleek dat het vooral de grote bedrijven, grote hotels en de 4 of 5 sterren-resorts, zijn waar het waterverbruik hoog is - en de gemeenschappen rond die plekken hebben het meeste last van watertekorten, omdat het allemaal naar het resort wordt gepompt", aldus de wetenschapper.