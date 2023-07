Afgelopen maandag was de warmste dag ooit gemeten: “Al 120.000 jaar niet zo heet geweest”

Het is wereldwijd veel warmer dan normaal. Klimaatwetenschappers kwamen zelfs uit op een gemiddelde recordtemperatuur van 17,01 graden Celsius. Maandag was daarmee de warmste dag ooit gemeten, en waarschijnlijk de heetste dag in zo'n 120.000 jaar.

In het zuiden van de Verenigde Staten en delen van China en India zijn heftige hittegolven aan de gang. In het noorden van Afrika is het 50 graden en ook op Antarctica is het met 8,7 graden opvallend warm. "Dit is geen mijlpaal die we moeten vieren", zegt een Britse onderzoeker tegen persbureau Reuters. "Het is een doodvonnis voor mensen en ecosystemen."

De hoge temperaturen zijn het gevolg van door de mens veroorzaakte klimaatverandering en het weerfenomeen El Niño, dat na zeven jaar weer de kop opsteekt. Klimaatwetenschapper Ernst-Jan Kuiper vraagt zich hardop af waarom dit nieuws niet meer aandacht krijgt:

“Eergisteren was de warmste dag *ooit* gemeten. Daarmee is het zeer waarschijnlijk de warmste dag op aarde sinds het Eemien, zo'n 120.000 jaar geleden. Waarom staat dit niet op alle voorpagina's?”, twittert hij.