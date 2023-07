Prachtige beelden: deze chimpansees zien na 29 jaar gevangenschap voor het eerst zonlicht

Vanilla en Shake leefden 29 jaar lang geketend in een kooi in een medisch laboratorium in New York, waar onderzoek werd gedaan naar hiv en hepatitis. Nu zijn de chimpansees eindelijk vrijgelaten. De beelden waarop te zien is hoe ze voor het eerst daglicht ervaren, zijn ontroerend.

Vanilla springt dolgelukkig naar buiten en omhelst een andere chimpansee. "Dwight, het alfamannetje dat de leiding heeft over de chimpansees, lokte haar met open armen naar buiten”, aldus Dan Mathews van Save The Chimps tegen de New York Post. "In de video zie je de twee knuffelen. Het is de eerste keer dat ze buiten was met meer dan drie meter omheining van boven naar beneden. Je ziet duidelijk dat ze opgetogen is.”

Afijn, de beelden spreken voor zich: