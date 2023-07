Als je graag kalfvlees eet moet je deze beelden bekijken

De kalveren in dit filmpje van Zembla zijn op weg naar Nederland om daar te worden geslacht. Uitgeput en hongerig komen de kalfjes per veerboot aan in de haven van Cherbourg, Frankrijk. Tijdens de reis van ruim dertig uur zijn ze, tegen de EU-regels in, niet één keer gevoerd. Bij aankomst in de haven worden ze hardhandig opgedreven en geslagen met stokken en peddels, zodat ze snel wat drinken. De kalveren zijn 15 tot 33 dagen oud en komen uit Ierland. Nadat de dieren gedronken hebben, worden ze opnieuw geslagen en geschopt richting de wachtende trucks. Hun eindbestemming: kalverhouderijen in Nederland. Daar worden ze vetgemest tot ze zes tot negen maanden oud zijn. Daarna worden ze geslacht door, voor het overgrote deel, slachterijen van de VanDrie Group om vervolgens als kalfsvlees weer naar het buitenland te worden geëxporteerd.

(Dierenliefhebbers kunnen het geluid beter uitzetten)