Eng virus doodt honderdduizenden katten op Cyprus: moeten we ook vrezen voor die van ons?

Cyprus wordt al omschreven als het 'eiland van de dode katten'. Een coronavirus zaait dood en verderf op het mediterrane eiland. Inmiddels zijn sinds januari al zeker 300.000 katten omgekomen.

Ze overlijden aan Feline Infectieuze Peritonitis, dat wordt veroorzaakt door het virus. Door de ziekte krijgen ze koorts en zwelt hun buik op. Ook worden de zieke dieren soms agressief. Hoeveel er precies zijn overleden blijft onduidelijk, omdat katten zich vaak isoleren als ze sterven. Daarnaast zijn er veel zwerfkatten op het eiland, waarvan niemand weet waar ze blijven.

Er zijn middelen tegen de aandoening, zoals molnupiravir en een soort remdesivir, beide middelen tegen Covid-19 bij mensen. Het eerste medicijn is echter niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren en het andere is alleen in het Verenigd Koninkrijk toegestaan. Het kan worden geïmporteerd, maar is met 7000 euro per kat veel te duur.

De vrees is nu dat het virus zich verspreidt over de hele wereld en complete kattenpopulaties kan uitroeien. Het ministerie van Landbouw op Cyprus doet er echter alles aan om de uitbraak onder controle te krijgen.