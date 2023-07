Als alle uitstoot stopt, hoe lang gaat de opwarming van de aarde dan nog door?

Heeft stoppen met de uitstoot van broeikasgassen zin, of gaat de opwarming nog lang door nadat we zijn gestopt met de uitstoot. Klimaatwetenschapper Ernst-Jan Kuiper (van Milieudefensie) gad de VPRO een geruststellend antwoord op die vraag.

Als we stoppen met de uitstoot van CO₂ en methaan stopt de opwarming ook vrijwel meteen.

"De conclusie is dat bij het stoppen van onze uitstoot de temperatuur – afgezien van een tijdelijke temperatuurstijging van een paar jaar – min of meer stabiel blijft en op langere termijn zelfs iets afneemt. De aarde warmt dus, zoals vaak wordt gevreesd, niet of nauwelijks nog op nadat we stoppen met onze uitstoot.

Hoeveel de aarde deze eeuw nog opwarmt hebben we als mensheid dus zelf in de hand. Stopt de uitstoot, dan stopt de opwarming en daarmee gloort er hoop aan de horizon."