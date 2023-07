Vliegen in Europa is tot 30 keer goedkoper dan reizen met de trein

De trein is te duur en het vliegtuig te goedkoop, zegt Greenpeace, die felle kritiek heeft op de belastingvoordelen voor vliegmaatschappijen. Daardoor worden mensen aangemoedigd om het vliegtuig te nemen, dat veel vervuilender is dan de trein.

Gemiddeld genomen is een treinkaartje twee keer zo duur als een vliegticket voor een willekeurige route in Europa, blijkt uit een analyse die Greenpeace donderdag publiceerde. De milieuorganisatie vergeleek tickets voor 112 routes op negen verschillende dagen. Wil je van Londen naar Barcelona - met de Eurostar door de Kanaaltunnel - dan ben je dertig keer zoveel kwijt als wanneer je het vliegtuig neemt. En dan hebben we het natuurlijk nog niet over de extra tijd die het kost. Je kunt van burgers dan niet serieus verwachten dat ze in de trein stappen.

Trein moet goedkoper

Wrang is het wel, nu het veel en veel te heet is op de belangrijkste vakantiebestemmingen in Europa, terwijl er dagelijks ladingen mensen aankomen die uit een vervuilend vliegtuig zijn gestapt. "Tickets voor 10 euro zijn alleen maar mogelijk omdat anderen, zoals werknemers en belastingbetalers, de werkelijke kosten betalen", zegt Lorelei Limousin van Greenpeace. "Voor de planeet en voor de mensen zelf moeten politici in actie komen en zorgen dat de trein de betaalbaardere optie wordt."

Vliegen is een van de vervuilendste activiteiten die een mens kan doen en een van de moeilijkste om op te ruimen. Voor vlees eten en autorijden zijn nog alternatieven zoals plantaardige vleesvervangers of elektrische auto's, maar er is geen manier om te vliegen zonder het milieu te vervuilen. Het idee dat je je vliegreis goed kunt maken door een paar bomen te laten planten is allang achterhaald.

De trein is overigens niet altijd een slechte optie. De beste routes zijn volgens Greenpeace Lissabon-Porto en Madrid-Barcelona voor binnenlands vervoer en Berlijn-Praag, Zürich-Wenen en Praag-Boedapest voor internationale reizen.

Flinke subsidies

De studie is goed uitgevoerd, oordeelt Stefan Gössling, professor aan de Linnaeus University in Zweden. "Dat gezegd hebbende, het is geen verrassing aangezien vliegen zwaar gesubsidieerd wordt."

In Europa betalen vliegmaatschappijen geen belasting op kerosine en weinig btw op tickets. Ze moeten alleen betalen voor hun emissies voor vluchten binnen Europa en minder dan de CO2-uitstoot daadwerkelijk kost. Onderzoekers concludeerden eerder deze maand dat Europese overheden in 2022 meer dan 34 miljard euro zijn misgelopen door de te lage belasting op luchtvaart. Dat bedrag loopt op tot ruim 47 miljard in 2025.

"Kort gezegd: als je vliegt, word je gesubsidieerd. Als je de trein neemt, word je gestraft met hogere prijzen plus dat de reis meestal langer duurt", zegt Gössling.

De luchtvaartsector is goed voor 2,5 procent van alle wereldwijde CO2-uitstoot, maar bij vliegen komen ook nog andere broeikasgassen vrij die de planeet verder opwarmen.