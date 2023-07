Wat te doen tegen wespen? Doe vooral niks

Wespen zijn een type vliegend insect en behoren tot dezelfde familie als bijen en mieren. Er zijn meer dan 30.000 soorten wespen in de wereld, die allemaal verschillende soorten habitats en gedragingen hebben. In Nederland zijn de meest voorkomende wespen de gewone wesp en de Duitse wesp. Wespen zijn vooral actief in de zomer- en herfstmaanden, wanneer hun voedsel voornamelijk uit suikerhoudende of eiwitrijke stoffen bestaat. Als we per ongeluk in de buurt komen van hun nesten of hun eten, kunnen ze ons snel aanvallen om deze te beschermen.

De eerste en beste respons op een wespenaanval is rustig blijven en weggaan van de wespen. Wespen steken niet zomaar, maar pas als ze zich bedreigd voelen. Bijvoorbeeld omdat een mens idioot gaat wapperen. Niet doen. Als je niks doet doet de wesp ook niks.

Wespen zijn in staat om ons meerdere keren te steken en hun gif kan pijn veroorzaken, evenals een allergische reactie bij sommige mensen. Als we gestoken worden, is het noodzakelijk om de angel te verwijderen en de plaats van de steek te koelen. Het wordt aanbevolen om de steekplaats gedurende 10-15 minuten te koelen met een koud kompres om de pijn te verlichten en zwelling te verminderen. Als de pijn ernstig is of als er andere symptomen optreden, zoals zwelling, netelroos of misselijkheid, neem dan contact op met een arts om advies te vragen.

Voorkomen is beter dan genezen. Als je buiten bent, vermijd dan het dragen van felgekleurde kleding en het gebruik van sterk ruikende deodorants of parfums die wespen kunnen aantrekken. Wees ook voorzichtig bij het eten en drinken buiten. Houd voedsel en drankjes afgedekt en verwijder afval meteen. Zorg ervoor dat uw vuilnisbakken op tijd worden geleegd en op een veilige afstand van uw huis of zitplaats worden geplaatst, aangezien wespen vaak afvalzakken als een bron van voedsel beschouwen.

Als je een wespen nest in de buurt hebt, blijf dan uit de buurt van het nest en probeer het niet zelf te verwijderen. Dit kan leiden tot verdere irritatie of zelfs het uitlokken van een wespenaanval. Schakel in plaats daarvan professionele hulp in om de wespen veilig en effectief te verwijderen.