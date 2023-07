Haaien voor de kust van Florida vertonen raar gedrag: zitten ze aan de coke?

De haaien voor de kust van de Amerikaanse staat Florida hebben het mogelijk prima naar hun zin, nu ze de cocaïne hebben ontdekt die overboord zijn gegooid door smokkelaars.

Althans onderzoekers proberen te achterhalen of de dieren van de coke gesnoept hebben. “Het is een pakkende krantenkop om een echt probleem aan het licht te brengen, namelijk dat alles wat we gebruiken, alles wat we produceren, alles wat we in ons lichaam stoppen, in onze afvalwaterstromen en natuurlijke wateren terechtkomt. En dat deze waterdieren, waarvan we afhankelijk zijn om te overleven, daar dan aan worden blootgesteld”, zegt onderzoeker Tracy Fanara uit Florida.

“Als deze cocaïnebalen een bron van vervuiling zijn, is het zeer aannemelijk dat haaien aangetast kunnen worden door deze chemische stof. Cocaïne is zo oplosbaar dat als zo’n verpakking maar een klein beetje opengaat, de structuur wordt vernietigd en de drug in het water terechtkomt.”

Bizar gedrag

De onderzoekers ontdekten tijdens hun zesdaagse studie op zee dat de haaien bizar gedrag vertoonden. Zo kwam een hamerhaai recht op de duikers afgezwommen en bewoog hij op een rare manier. Een zandbankhaai bleef ondertussen maar rondjes zwemmen terwijl hij achter een denkbeeldig voorwerp leek aan te gaan.

De Florida Keys zijn een verzamelplaats voor drugs. De Amerikaanse kustwacht heeft er al voor 186 miljoen dollar aan middelen gevonden. “Toen we in de Keys aan het filmen waren, spoelden er balen cocaïne aan, twee keer in één week, dus het is echt een veelvoorkomend probleem”, zegt Fanara.