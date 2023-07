Extreme hitte in Zuid-Europa straks elke twee tot vijf jaar

Voor wie graag in de zomer naar het zuiden gaat, is het belangrijk om te beseffen dat het daar erg warm kan zijn. Klimaatwetenschappers hebben berekend dat de hitte die Griekenland en Italië teistert, vrijwel onmogelijk zou zijn zonder klimaatverandering. Hittegolven komen steeds vaker voor, duren langer en worden heter. Europa is een van de regio's waar de opwarming het snelst gaat.

De extreme hitte die voor de opwarming van de aarde zo goed als onmogelijk was, is tegenwoordig allesbehalve zeldzaam. In Zuid-Europa kan men nu eens per tien jaar een hittegolf verwachten. Helaas wordt het alleen maar erger. Als de aarde gemiddeld 2 graden opwarmt in vergelijking met pre-industriële tijden - en dat lijkt met de huidige maatregelen in de loop van deze eeuw te gaan gebeuren - zal er in Zuid-Europa elke twee tot vijf jaar een hittegolf plaatsvinden die vergelijkbaar is met deze.