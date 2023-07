Grote bosbranden op Corsica

Twee bosbranden die dinsdagavond uitbraken op het Franse eiland Corsica zijn in de nacht van dinsdag op woensdag aangewakkerd en uitgegroeid tot één grote brand. De branden woeden in het noordwesten van het eiland, in het departement Haute-Corse en bedreigen meerdere dorpen.

Zo'n tweehonderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Windstoten van meer dan 100 kilometer per uur wakkeren de vlammen echter aan. Volgens een vrijwilligersorganisatie die zich met brandpreventie bezighoudt is al meer dan 250 hectare land afgebrand. De vlammen zijn de dorpen Corbara, Pigna en Santa-Reparata-Di-Balagna genaderd en mensen zijn geëvacueerd.