Door smeltende gletsjers is lichaam gevonden van Duitse bergwandelaar die al sinds 1986 vermist was

Bijna veertig jaar geleden raakte een Duitse bergbeklimmer vermist nadat hij een gletsjer bij de Matterhorn in Zwitserland was overgestoken. Nu het ijs smelt, is zijn lichaam tevoorschijn gekomen.

Twee klimmers vonden eerder deze maand de overblijfselen van de man toen ze aan het hiken waren bij de Theodul-gletsjer in Zermatt. De gletsjer was zo ver gesmolten dat onder andere een schoen van de Duitser zichtbaar werd. Later kon de man worden geïdentificeerd als de klimmer die in 1986 vermist raakte.

De politie in het kanton Valais meldt in een verklaring: "In september 1986 werd een Duitse klimmer, die destijds 38 was, als vermist opgegeven, nadat hij niet was teruggekeerd van een hike. DNA-analyse maakte het mogelijk om de bergbeklimmer te identificeren."

In de afgelopen eeuw zijn zeker driehonderd mensen vermist geraakt in de Alpen. Steeds vaker duiken hun lichamen op nu de gletsjers smelten als gevolg van de opwarming van de Aarde.

Negen jaar geleden werden bijvoorbeeld de overblijfselen gevonden van twee Oostenrijkse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuveld waren in de Italiaanse Alpen.

Afgelopen jaar smolten de Zwitserse gletsjers in een recordtempo. Ze verloren 6 procent van hun volume, bijna twee keer zoveel als het vorige record uit 2003. De Zwitserse gletsjers zijn in omvang gehalveerd tussen 1931 en 2016 en verloren nog eens 12 procent tussen 2016 en 2021.