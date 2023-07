Regen, wind en kou komende week, pas half augustus wordt het beter

Je ziet op de kalender dat het zomer is, maar dat is dan ook het enige waar je het seizoen aan kunt herkennen. Ook komende week blijft het bar en boos. Pas tegen half augustus lijkt het iets beter te worden.

Komende week kan er evenveel neerslag vallen als normaal in de hele maand augustus. Ook blijft het met een schamele 18 graden nogal koud voor de tijd van het jaar. Tel daar een gure wind bij op en de zomer is ver te zoeken.

Meteoroloog Sebastiaan Aarts van Buienradar kan er ook niet veel meer van maken. Het zou nu gemiddeld 23 graden moeten zijn, vertelt hij aan RTL Nieuws. "Dus dat is wel een behoorlijk verschil. Volgend weekend wordt het naar verwachting zelfs maar 18 graden. Geen pretje dus voor de mensen die op vakantie zijn in Nederland."

Morgen wordt de slechtste dag van de week. Behalve dat het koud is en heel veel regent, gaat het met windkracht 4 tot 6 hard waaien. De rest van de week kent droge momenten, maar het wordt volgens de weerman een 'aaneenschakeling van regen en buien'. "Van maandag tot en met zondag valt er gemiddeld 50 tot 80 millimeter regen, terwijl 87 millimeter gebruikelijk is voor de hele maand augustus."

Veel meer dan een sprankje hoop op verbetering kan Aarts niet bieden. "Vanaf woensdag 9 augustus lijkt het wat droger te worden, maar eigenlijk is dat nog glazenbolwerk. Er lijkt dan een omslag zichtbaar, maar daarvoor is dan wel te hopen dat er niets verandert in de weermodellen."