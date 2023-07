Kwallenplaag aan de Franse Rivièra

Het wemelt aan de Franse cote d'Azur van de kwallen, schrijft het AD. Om precies te zijn: de Pelagia noctiluca-kwal, ook wel 'de parelkwal' genoemd, met tentakels die 40 centimeter lang kunnen zijn. Het dier is prachtig roze- of paarsgekleurd, maar is ook giftig.

Op diverse stranden wordt daarom de paarse vlag gehesen: die waarschuwt voor de aanwezigheid van gevaarlijke dieren. ,,Kwalleninvasie langs de kust!'' meldt de regionale Franse televisie. ,,Er zijn er tientallen gezien, in Antibes, Nice, Saint-Raphaël, kortom: overal.''

Pelagia noctiluca is een kwal die behoort tot de familie Pelagiidae. Deze kwal is wijdverspreid langs de kusten en komt voor in tropische en warme gematigde zeeën, zoals de Middellandse Zee. De naam Pelagia noctiluca is afgeleid van het Latijn, waarbij "pelagia" staat voor "van de zee", "nocti" voor nacht en "luca" voor licht. Dit betekent dat Pelagia noctiluca een zeedier is met het vermogen om in het donker licht te geven.

Pelagia noctiluca heeft een klokvormig of halfbolvormig lichaam met een diameter van 3-12 cm. De kleur varieert van mauve, paars, roze tot bruinachtig rood[8]. De kwal heeft acht dunne, stekende tentakels en vier lobben die vanuit de mond hangen. De tentakels zijn zeer elastisch en kunnen pijnlijke steken veroorzaken

Pelagia noctiluca kan soms in grote aantallen aanspoelen op stranden. Ze bewegen zich in grote zwermen en worden door stromingen meegevoerd. De geschatte levensduur van Pelagia noctiluca is twee tot zes maanden, en de dood wordt meestal veroorzaakt door ruwe wateren.

De gevolgen van een beet kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de beet en de gevoeligheid van het individu. De beet kan pijnlijk zijn en leiden tot huidirritatie, roodheid, zwelling en jeuk. In sommige gevallen kunnen er blaren ontstaan die vocht bevatten en bij het openbarsten opnieuw pijn kunnen veroorzaken. Ernstigere symptomen zoals hoofdpijn, overgeven of ademhalingsproblemen zijn zeldzaam, maar als deze optreden, is het raadzaam om zo snel mogelijk een arts of EHBO-post te raadplegen.

Spoel de verwonde plek nooit af met zoet water, omdat dit meer gifstoffen in het systeem kan vrijmaken. Behandel de huid met een ijskompres om zwelling tegen te gaan en gebruik een jeukstillende zalf. Pijnstillers en antihistaminica kunnen ook worden toegediend om de symptomen te verlichten.