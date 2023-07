Freek Vonk in diepe rouw om overleden horzel Kwak: “R.I.P. lieve Kwak, de tijd is echt voorbij gevlogen”

Het vliegende insect Kwak is niet meer. De horzel die samen met zijn twee soortgenoten als larve in het onderbeen van tv-bioloog Freek Vonk (40) bivakkeerde, is zes dagen nadat hij zich ontpopte als vlieg overleden. Nu krijgt het publiek de kans om hun laatste eer te betuigen aan Kwak.

“R.I.P. lieve Kwak”, schrijft Freek op Instagram bij foto's van zijn zoemende huisdier in betere tijden. “De tijd is echt voorbij gevlogen. Het gehele avontuur is hiermee ten einde gekomen... Alhoewel, nog niet helemaal, want in overleg met Naturalis hebben we besloten dat we mijn horzelkindje en de twee overleden larven op niet al te lange termijn tentoon gaan stellen aan het publiek! Hoe gaaf is dat?”

Afgelopen weekend onthulde Vonk al het geslacht van de Dermatobia hominis (human botfly) middels een 'horzel gender reveal party'. Kwak bleek een meisje te zijn. Het was overigens geen verrassing dat Kwak binnen een week overleed. Zijn soortgenoten in de tropen van Midden- en Zuid-Amerika leven normaal gesproken ook niet langer dan een week als vlieg.

De tv-bioloog is bezig met een mini-documentaire over Kwak en deelt vier foto's van zijn 'schattige meisjeshorzel':