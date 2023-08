Chinese dierentuin beweert dat hun beer echt is (en geen mens in een berenpak)

Wie de beelden ziet, kan er niet om heen: dit is geen echte beer, maar een mens in een berenpak. Toch blijft de dierentuin in het oosten van China volhouden dat hij wel echt is.

Een filmpje van een beer die op zijn achterste poten - pardon, benen - staat ging viraal, omdat het dier dus verdacht veel op een mens leek. De dierentuin kwam zondag echter met een statement, zogenaamd afkomstig van de beer zelf. "Bij beren denken mensen direct aan een enorm beest met geweldig veel kracht, maar niet alle beren zijn van die gevaarlijke giganten. Wij, Maleisische beren, zijn petite, de kleinste beer ter wereld."

Ook een woordvoerder van de zoo ontkent dat het om een mens in een berenpak gaat. Zo'n deceptie zou niet voorkomen in een door de staat gerunde dierentuin, zegt hij. Ook zou het met 40 graden veel te warm zijn om een berenpak te dragen. "Een mens zou dat maar een paar minuten volhouden."

De Maleise beer is van nature inderdaad niet groot. Hij heeft ongeveer het formaat van een hond. Als hij op zijn achterste poten staat is hij hooguit 1,30 meter, terwijl grizzlyberen wel 2,80 meter lang zijn als ze rechtop staan.

Het idee dat een mens in een berenpak voor een echte beer moet doorgaan, is niet heel vreemd in China. Eerder al zijn dierentuinen ervan beschuldigd dat honden geschilderd zijn om eruit te zien als wolven en ezels kregen zwart-witte strepen, waarna ze een zebra moesten spelen.