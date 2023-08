Dit zijn de 5 natste provincies van Nederland

Se provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Drenthe zijn volgens Weeronline de natste provincies van Nederland.

In de provincies Noord- en Zuid-Holland valt er meer neerslag dan in andere gebieden. Dit komt door neerslaggebieden die actief zijn boven de Noordzee en vervolgens aan land komen. Wanneer deze neerslagzones aan land komen, verliezen ze geleidelijk hun activiteit omdat de vochtige lucht boven zee niet meer aanwezig is. Hierdoor valt de meeste neerslag in de buurt van de kust.

Daarnaast zijn Noord- en Zuid-Holland relatief dicht bebouwd. In stedelijke gebieden valt meer neerslag omdat het in steden relatief warm is en deze warme lucht meer vocht kan bevatten. Daarnaast bevat de lucht boven steden meer aerosolen. Aerosolen zijn kleine stofdeeltjes waar water zich aan kan hechten. Omdat water zich aan deze stofdeeltjes hecht, vormen zich makkelijker regendruppels boven gebieden waar veel van deze deeltjes aanwezig zijn.

De oorzaken van de grote hoeveelheden neerslag op de Veluwe, het Drentse Plateau en Zuidoost-Limburg zijn totaal verschillend. Deze gebieden liggen relatief hoog ten opzichte van de omliggende omgeving. Als gevolg hiervan wordt de lucht die in deze gebieden wordt geblazen, omhoog gestuwd. Bij het stijgen koelt de lucht af, waardoor het aanwezige vocht condenseert: er ontstaan ​​waterdruppeltjes en zo ontstaan ​​wolken. Achter deze heuvels daalt de lucht. De lucht is warm en droog.