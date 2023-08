Prachtige plaatjes van de zeldzame supermaan vannacht

Een supermaan is altijd bijzonder, maar deze maand nog een beetje extra. Ten eerste omdat er in augustus twee supermanen te zien zijn en ten tweede omdat de volgende keer dat dit gebeurt pas in 2037 is. Mensen van over de hele wereld legden het schouwspel vannacht vast.

De tweede supermaan in één maand - deze keer op 31 augustus - wordt een blauwe maan genoemd, omdat hij zo zeldzaam is. De maancyclus duurt immers 29,5 dag. Daar komt ook de uitdrukking once in a blue moon vandaan.

Een supermaan lijkt 30 procent helderder en 14 procent groter dan normaal, omdat hij zich relatief dicht bij de Aarde bevindt. Ter vergelijking: vannacht stond de maan op 357.530 kilometer van de Aarde, terwijl dat op zijn verst 405.696 kilometer is.

Het blijft fascinerend dat mensen uit alle hoeken van de planeet foto's maken van dezelfde maan:

It’s a bird! It’s a plane! It’s a supermoon!



A supermoon occurs when a full moon occurs near the Moon’s closest point to Earth in its monthly orbit. Catch the next one now through Thursday, Aug. 3, and reply with your favorite photos. pic.twitter.com/uG8SgPcyzi — NASA (@NASA) August 1, 2023

The 2023 sturgeon supermoon rises beside the US Capitol, inching towards the Statue of Freedom, until it encircles her helm and its nine stars (and indeed most of her), becoming her halo. E Pluribus Unum. #Supermoon2023 pic.twitter.com/7vHxQZBqzK — Jan Jekielek (@JanJekielek) August 2, 2023

A #supermoon is seen across the world on Aug. 1, 2023.pic.twitter.com/5A13gaFm1N — Zhang Meifang (@CGMeifangZhang) August 2, 2023