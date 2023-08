Prachtige beelden van wolvenroedel met kleintjes en ander ‘wildlife’ op de Veluwe

Boswachter Frank Theunissen deelt prachtige beelden van de wilde dieren die leven in het zuidwestelijke deel van de Veluwe. Wilde zwijnen, edelherten en wolvenwelpen paraderen langs de wildcamera's die hij voor Natuurmonumenten heeft opgezet in het natuurgebied.

“Zuidwest-Veluwe. De tweede helft van Juli. De dieren lopen tijdens hun bezigheden langs de camera's. Herten beginnen hun bastgeweien te 'vegen'. Ze zijn er amper klaar mee of het gedonder begint al”, schrijft Theunissen op zijn Twitter-kanaal.

Zuidwest-Veluwe.

— Frank Theunissen (@ftheunissen3) August 2, 2023

Na de Noord- en Midden-Veluwe is er nu ook een wolvenroedel actief op de Zuidwest-Veluwe. Eerdere wolvenkoppels werden ruw in hun prille gezinsgeluk gestoord, doordat een drachtige wolvin in maart 2021 werd doodgereden op de N224 tussen Arnhem en Ede. Ze droeg liefst acht welpen. Ruim een halfjaar later werd een andere wolf bij Stroe doodgeschoten.

Maar nu is het dan toch raak. Natuurmonumenten deelde deze week voor het eerst beelden van zes speelse welpen, samen met hun trotse ouders. De beelden zijn in het voorjaar gemaakt, maar nu pas vrijgegeven om de dieren in hun kwetsbaarste periode de rust te geven die ze nodig hebben.

Hier zijn de nachtelijke beelden te zien van de wolvenroedel: