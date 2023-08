Juli 2023 gaat de boeken in als veruit de heetste maand ooit gemeten op planeet Aarde

Vanaf 1940 is de gemiddelde temperatuur op aarde bijgehouden door het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF). Het record stond sinds juli 2019 op 16,62 graden Celsius, maar dat is afgelopen maand verpulverd: het trieste nieuwe record staat nu op 16,95 graden.

Afgelopen maand was het zo warm dat allerlei klimaatgrafieken angstaanjagende anomalieën lieten zien. Het poolijs smeltte de afgelopen tienduizend jaar niet zo hard, de oceanen warmden millennialang niet zo hevig op en ondertussen sneuvelen overal ter wereld hitterecords. Deze extreme afwijkingen van de norm vinden hun oorsprong in door de mens veroorzaakte klimaatverandering (antropogene broeikasgassen) in combinatie met een heftige El Niño-episode, die pas net begonnen lijkt.

De Amerikaanse klimaatwetenschapper Brian Brettschneider zet de heetste 21 maanden vanaf 1940 op een rijtje. Nummer 21, juni 2019, kwam uit op 16,35 graden Celsius. De onttroonde recordhouder juli 2019 was 0,27 graden warmer. En nu verpulvert juli 2023 dit record met liefst 0,33 graden. Een dramatisch nieuw dieptepunt in de exponentiële stijging van de temperaturen op onze aardkloot.