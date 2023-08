We eten jaarlijks 74 miljard kippen

Kipvlees is veruit het meest gegeten vlees op aarde. Sinds een eeuw geleden begonnen is met het op industriële schaal fokken en slachten van kippen is het aantal kippen dat per jaar wordt gefokt en geslacht gestegen naar 74 miljard.

In 2032 zal het aantal zijn gestegen tot 85 miljard. Omdat een kip - behalve een legkip - korter dan een jaar op aarde is, is het aantal levende kippen gemiddeld 25 miljard; toch ook meer dan drie keer zoveel als het aantal mensen.

Om deze enorme aantallen te bereiken kunnen we ons niet te veel bezighouden met de kip als dier. Centraal staat de vraag hoe een kip zo snel mogelijk voedsel wordt, niet wat de kip van het leven verwacht.

Archeologen denken dat onze erfenis mede zal bestaan uit miljarden kippenbotjes. De triljoenen kippenbotten die we zullen achterlaten voor toekomstige beschavingen zullen spreken over onze vindingrijkheid in het domineren van de natuur, ons onvermogen om het binnen planetaire grenzen te consumeren en onze onverschilligheid voor dierenwelzijn.