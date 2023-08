Ruim miljoen plastic flesjes per dag niet ingeleverd

Er worden veel minder kleine flesjes ingezameld dan wettelijk afgesproken. Slechts 58 procent werd in 2022 ingeleverd, meldt het AD. Het bedrijfsleven belooft daarom meer inzamelpunten op scholen, attractieparken, festivals en in binnensteden. En wat gebeurt er eigenlijk met al het geld dat overblijft? "We moeten zorgen dat dat netjes wordt besteed", zegt Hester Klein Lankhorst, directeur van het Afvalfonds, in een interview met de krant.

Sinds 1 juli 2021 zit er ook statiegeld op kleine plastic flesjes. In zijn jaarverslag laat het Afvalfonds Verpakkingen nu voor het eerst zien hoe goed het systeem werkt. Dat valt niet mee: ruim veertig procent van de flesjes komt niet bij een inzamelpunt terecht. Omgerekend gaat het om vierhonderd miljoen flesjes per jaar, en meer dan één miljoen per dag. De wettelijke norm is dat negentig procent van alle flessen wordt ingezameld. Inclusief grote flessen lag het werkelijke percentage in 2022 op 68 procent.

Dat er zo weinig kleine flesjes terugkomen ligt niet aan de bekendheid van het systeem: 91 procent van de Nederlanders weet van het bestaan. Klein Lankhorst denkt dat gedragsverandering tijd kost: "Je kunt alleen constateren dat mensen het niet willen, of dat het ze niet makkelijk genoeg wordt gemaakt. We zullen aan de bak moeten."