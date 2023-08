Het was gisteren de koudste 6 augustus ooit

Mocht je het idee hebben dat het koud was gisteren: dat klopt. Het was zelfs de koudste 6 augustus ooit gemeten. In De Bilt werd het zondag een schamele 15,8 graden. Het vorige record ging al eventjes mee: in 1941 was het 15,9 graden.

Hoewel we normaal gesproken overstelpt worden met warmterecords, zijn kouderecords niet superzeldzaam. "De vorige keer dat het tot een officieel datum-kouderecord kwam was op 18 september 2022. Daarvoor moeten we helemaal terug naar 6 oktober 2019”, meldt meteoroloog Rico Schröder.

De koude was gisteren overigens erg lokaal. Zowel in het westen als in het oosten en noorden was het een stuk warmer. "In Nieuw-Beerta werd het 22,6 graden. Ook in het westen was het duidelijk warmer met in Rotterdam 19,3 graden.”

Ondertussen blijft het maar regenen, maar er is beterschap in zicht. Vanaf woensdag keert de zomer terug. Donderdag wordt het volgens het weerbericht alweer 25 graden. Nog even volhouden dus!