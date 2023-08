Oplossing voor klimaatcrisis? Woestijnzand kan methaan uit de lucht halen

Saharastof zien we eigenlijk vooral als hinderlijk: het maakt je auto vies en het is ook niet erg bevorderlijk voor de luchtkwaliteit. Toch blijkt het zand uit de woestijn erg nuttig. Het haalt namelijk methaan uit de lucht, blijkt uit nieuw onderzoek.

Methaan draagt na CO2 het meest bij aan de opwarming van de aarde. We kennen het vooral als uitstoot van koeien, maar het komt ook vrij bij afvalverwerking en de productie van fossiele brandstoffen.

Onderzoeker Jan-Berend Stuut van het NIOZ legt uit hoe ze op het idee kwamen om te kijken of Saharastof methaan uit de lucht haalt. "We constateerden dat op het Caribische eiland Barbados iedere zomer de atmosfeer minder methaan bevat. Die regio heeft vaak te maken met woestijnstof dat vanuit de Sahara overwaait", vertelt hij aan RTL Nieuws.

De onderzoekers ontdekten dat er een chemische reactie plaatsvindt als woestijnstof over zee waait. "In woestijnstof zit ijzer. Dat ijzer bindt zich, evenals chloor uit verdampend zeewater, dankzij zonlicht aan methaan. De binding met ijzer en chloor zorgt ervoor dat het methaan wordt afgebroken en niet meer schadelijk is", legt Stuut uit.

Dat klinkt als goed nieuws, maar het is nog de vraag in welke mate Saharastof daadwerkelijk kan bijdragen aan de afbraak van methaan. Zo moet het stof over zee waaien, anders treedt de reactie niet op. "Om de daadwerkelijke impact op klimaatverandering in beeld te krijgen, moeten we verder onderzoek doen naar de hoeveelheid methaan die door dit chemische proces uit de atmosfeer wordt onttrokken. Maar deze ontdekking stemt positief", besluit Stuut.