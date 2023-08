Kittens deze zomer extreem vaak gedumpt

Een doos met een moederpoes en zes kittens op straat. Deze vondst werd afgelopen weekend gedaan door de Dierenambulance Den Haag. Dit staat niet op zich, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws langs verschillende dierenambulances en -opvangcentra in Nederland. Vooral kittens worden deze zomer 'extreem vaak' gedumpt. "Wij krijgen volop signalen dat de asiels overvol zitten."

"Wij bestaan dik 50 jaar, maar hebben nog nooit zo vol gezeten. Dit jaar is het echt heel erg", zegt woordvoerder Linette Eveleens van de dierenambulance in Den Haag. In hun hospitaal vangen ze normaal gesproken alleen gewonde en zieke katten op, maar nu ook gedumpte kittens die gezond zijn. De reden: de asiels zitten overvol. "Normaal kunnen dertig katten in ons hospitaal blijven, maar nu zijn het er meer dan honderd. En dat aantal lijkt niet af te nemen."