Waterschappen gaven boeren sloten cadeau, mogelijk staatssteun

Drie waterschappen lenen hun sloten uit aan boeren, die daardoor makkelijker aan Europese eco-subsidies kunnen komen. Als dat een boer meer dan 7000 euro per jaar oplevert, is die steun onrechtmatig, zeggen experts nu. Waterschappen houden niet bij hoeveel sloten ze uitlenen en wat boeren door die staatssteun verdienen, schrijft Follow the Money.

Om vergroeningssubsidies van de Europese Unie te ontvangen, moet een boer 4 procent van zijn land ongebruikt laten. Op dat onbebouwde boerenland zorgen ‘landschapselementen’ als sloten of heggen voor meer biodiversiteit, is het idee.

Sommige Nederlandse boeren hoeven daar minder land - en dus inkomsten - voor op te offeren: ze mogen de sloot naast hun terrein, die in bezit is van het waterschap, bij hun grond rekenen. Zo komen ze sneller aan de 4 procent. Eerder bestempelden experts dit als ‘onverbloemde greenwashing’.