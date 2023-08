Cruise meest vervuilende vakantie, maar toch steeds populairder

We zouden na de coronacrisis niet meer zo vervuilend vakantievieren en bijvoorbeeld meer in eigen land blijven. Daar is weinig van terechtgekomen. Niet alleen vliegen we weer als vanouds naar alle uithoeken van de wereld, ook het aantal cruises neemt toe. En met zo'n grote boot op reis is nog vervuilender dan vliegen.

Tussen 2016 en 2019 steeg het aantal geboekte cruises al van 104.000 naar 123.000. En na de pandemie zet die stijging naar verwachting door. Goed voor het klimaat is dat allerminst. Eke Eijgelaar, expert duurzaam toerisme aan de Breda Hogeschool, legt aan de NOS uit: "Het is een van de minst duurzame manieren om op vakantie te gaan, met name omdat dit soort schepen ongelofelijke hoeveelheden fossiele brandstoffen verbruiken."

"Je moet je voorstellen dat een gemiddelde cruisevakantie van zeven dagen ongeveer 1200 kilo CO2-uitstoot veroorzaakt." Dat is volgens hem ongeveer evenveel als een gemiddelde vliegvakantie, maar die duurt zo'n tien dagen. Bovendien moeten veel cruisegangers ook nog naar de boot toe vliegen.

Vergelijk je het met een autovakantie dan is het verschil helemaal groot. Onderzoeksbureau CE Delft berekende dat een gemiddeld cruiseschip 1,9 ton brandstof per uur verbruikt en aan de kade 5,8 ton CO2 per uur uitstoot. Dat is vergelijkbaar met 27 keer je auto vol tanken.