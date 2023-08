De tijgermug vestigt zich in de Benelux. Hoe gevaarlijk is dit tropische insect?

De Aziatische tijgermug duikt steeds vaker op in Nederland en België. Hij lift mee met internationale vrachttransporten van autobanden en bamboeplanten, maar de eitjes van deze invasieve exoot zijn nu ook in staat om te overwinteren. Hoe gevaarlijk is deze mug?

Het insect komt van oorsprong uit Zuidoost-Azië en kan gevaarlijke ziektes zoals zika, het westnijlvirus en knokkelkoorts (dengue) overbrengen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) neemt de bestrijding zeer serieus. Wanneer tijgermuggen ergens in Nederland worden aangetroffen, dan verspreiden experts speciale bacteriële korrels om eventuele muggenlarven te doden.

Hoe herken je een tijgermug?

In België is de tijgermug afgelopen winter erin geslaagd om te overleven. Hij lijkt zich dus te gaan vestigen. Hoe herken je deze mug? “Tijgermuggen (Aedes albopictus) zijn erg klein in vergelijking met de gewone steekmug. Ze hebben een gemiddelde lengte van 4 tot 5 millimeter”, legt de Belgische onderzoeker Marie Hermy uit aan HLN. “De vijf zilverwitte strepen op hun poten waarbij het uiteinde van de achterpoten wit is, zijn de duidelijkste herkenningstekens. Hun borststuk, dat lijkt op een zwart schild, heeft dan weer een opvallende verticale witte streep in het midden.”

In tegenstelling tot de gewone huismug prikt de agressieve tijgermug voornamelijk overdag. “In Wilrijk en Lebbeke, de twee gemeentes waar de tijgermug vooral aangetroffen werd, konden mensen vorige zomer niet meer rustig buiten op hun terras zitten”, zegt Hermy.

Exoot lift mee met toeristen

De beestjes worden steeds vaker aangetroffen op parkeerplaatsen langs de snelweg. “In Italië en Frankrijk is de mug intussen al behoorlijk gevestigd; zo kan ze via vrachtwagens en auto’s van toeristen mee tot over de Belgische grens reizen”, vertelt de epidemioloog.

“Gelukkig gaan beruchte virussen als dengue, zika en chikungunya voorlopig nog niet rond in ons land, waardoor je je ook na een prik van de tijgermug geen zorgen hoeft te maken.” Dit in tegenstelling tot Frankrijk, waar vorig jaar nog 65 gevallen van dengue werden vastgesteld. “Hoewel we vermoeden dat de tijgermug over enkele jaren wel vaker bij ons zal opduiken, proberen we dat moment toch zoveel mogelijk voor ons uit te schuiven”, besluit Hermy.