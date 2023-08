Uitzonderlijke hitte in Alpen: Nieuwe recordhoogte voor vorstgrens in Zwitserland

Er is een nieuw hoogterecord gezet voor de hoogte van het vriespunt in Zwitserland. In het noordoosten van het Alpenland, boven Payerne, heeft een weerballon nul graden Celsius gemeten op een hoogte van 5299 meter.

De vorstgrens is sinds het begin van de metingen in 1954 nog nooit zo hoog geweest als vannacht. Het vorige record stamt uit de vorige zomer en lag op 5184 meter. Deze nul-graden isotherm – de lijn die een constante temperatuur van nul graden Celsius aangeeft op de weerkaart – heeft een belangrijke invloed op de vegetatie, sneeuwval en de watercyclus in de Alpen.

Uitzonderlijke warmte

“De uitzonderlijke warmte die momenteel in het Alpengebied aanwezig is zorgde voor dit nieuwe record. De hoge temperaturen zijn het gevolg van Noord-Afrikaanse lucht die daalt door de aanwezigheid van een hogedrukgebied. Hierdoor warmt de lucht extra op boven het Alpengebied”, legt de Belgische glacioloog Lander Van Tricht uit in HLN.

Het lijkt erop dat de hitte nog zeker tot donderdag aanhoudt. “De huidige hittegolf die de Alpenlanden teistert is vrij buitengewoon voor de tweede helft van augustus. Normaal gesproken kent de hele maand augustus in de Zwitserse laaglanden ongeveer drie tot zes hittegolfdagen, in extreme gevallen zoals in augustus 2003 zelfs 12 tot 18 hittegolfdagen. Maar zelfs in augustus 2003 werden de meeste daarvan in de eerste helft van de maand gemeten. Dit toont aan dat de huidige hittegolf die al 8 dagen duurt voor de tweede helft van augustus zeldzaam is”, zegt de wetenschapper.

Gletsjers hebben het zwaar

De gletsjers hebben het zwaar te verduren dit jaar. “Momenteel is er alleen nog sneeuwbedekking aanwezig op de hoogste toppen van de Alpen. Hoewel de situatie niet zo extreem is als in 2022, toen de gletsjers een record hoeveelheid ijs verloren, lijken we nog steeds op koers te liggen voor het op één na meest negatieve jaar in de geschiedenis”, besluit Van Tricht.