Zou jij vrijwillig acht uur lang in een zwerm bijtende muggen willen staan?

Het Britse bedrijf APS biocontrol zoekt tien vrijwilligers om hun insectenspray te testen in het Schotse graafschap Argyllshire ten westen van Glasgow. Het is de bedoeling om acht uur lang in de beruchte hotspot te blijven staan, middenin een zwerm van midges. Iets voor jou?

Schotse wandelaars en kampeerders hebben in de zomermaanden veel last van de kleine bijtmuggen, die erg agressief zijn. De kandidaten krijgen een muggennet over hun hoofden en één van de twee armen wordt ingesmeerd met insectenwerend middel. De andere arm heeft geen bescherming.

De bedrijfswetenschappers willen het aantal mugjes tellen dat op elke arm landt en zodoende de effectiviteit van de spray onderzoeken. Dr. Allison Blackwell van APS biocontrol zegt tegen de BBC dat de proefpersonen niets te vrezen hebben. “Als een midge op je huid landt, dwaalt hij een beetje rond voordat hij begint te bijten. Op het moment dat de midge is geland, zal een van de medewerkers hem eraf halen.” De deelnemers krijgen een vrijwilligersvergoeding van omgerekend zo'n 116 euro.

Natuurfotograaf James Roddie laat op Instagram zien hoe hij bestookt wordt door een zwerm midges. Hij vertelt de BBC dat hij persoonlijk niet deel zou willen nemen aan zo'n test “omdat ik sowieso een groot deel van mijn werkzame leven met midges bezig ben.”

Kijk en huiver: