De hele buurt in Maui brandde af, maar dit rode huis bleef fier overeind. Hoe is dit mogelijk?

De bizarre luchtfoto spreekt boekdelen: een volledige wijk in het Hawaiiaanse Maui is in de as gelegd door de bosbranden, behalve een mooi vrijstaand huis met rood dak. Zelfs het groene grasveldje in de tuin lijkt totaal onaangeroerd door de vlammen. Wat is er aan de hand?

Het contrast met de omgeving is zo extreem dat mensen niet geloofden dat de foto echt was. Maar het is geen bewerkte foto. ”De situatie is maar al te echt”, zegt bewoonster Dora Atwater Millikin tegen de Los Angeles Times. “Het huis is volledig van hout gemaakt, dus het is niet dat we het met de recente renovatie bewust extra brandbestendig hebben gemaakt.”

Recente renovatie

Toch hebben de verbouwingen aan het huis er waarschijnlijk voor gezorgd dat hun huis als enige gespaard is gebleven. Het oorspronkelijke houten dak is bijvoorbeeld vervangen door een variant met zwaar metaal. Ook hebben ze de begroeiing die tegen het huis aanzat, verwijderd. Niet met het oog op brandbaarheid, maar om termieten te weren.

Het huis is al meer dan 100 jaar oud. “We houden van oude gebouwen, dus we wilden het gebouw eren. We hebben het gebouw niet veranderd; we hebben het alleen maar gerestaureerd”, aldus Atwater Millikin. Vooral het nieuwe dak heeft zijn waarde dubbel en dwars bewezen. “Tijdens de branden vlogen er door de harde wind brandende stukken hout door de lucht. Dit hout kwam op de daken terecht, en daardoor vatten ze vlam. Of ze vielen op de grond waardoor de begroeiing rondom huizen in brand vloog.”