Hoe maak je de mooiste foto’s van de bloeiende paarse heidevelden?

Fotograaf Joren de Jager deelt zijn geheimen voor het maken van de beste foto's op de bloeiende heide in gesprek met rtl nieuws. Hij zet de wekker altijd vroeg. "In de ochtend heb je het mooiste licht. En daarbij is het nog lekker rustig."

Op dit moment zijn de heidevelden op zijn mooist. De struikhei en dophei bloeien van (ongeveer) half augustus tot half september. De paarse uitgestrekte vlaktes trekken veel bekijks van mensen uit alle hoeken van Nederland en Europa. Wandelaars, fietsers en ruiters genieten allemaal van het natuurschoon. Ook professionele en amateurfotografen zijn er als de kippen bij om een mooie plaat te schieten.

's Ochtends heb je het mooiste licht

"Als je mooie foto's wilt maken, dan moet je deze tijd van het jaar op de heide zijn”, legt De Jager uit. “Een goede voorbereiding heel belangrijk. Dat doe je door vooraf uit te zoeken waar je naartoe moet, te kijken wat voor weer het wordt en natuurlijk je wekker te zetten. 's Ochtends heb je doorgaans het mooiste licht en zijn er nog niet zoveel mensen op de hei. Met een beetje geluk hangt er ook nog een dun laagje mist boven het landschap. Het contrast tussen paars en wit levert vaak prachtige foto's op."

Grote variatie

Het lijkt misschien met al dat paars allemaal wat eentonig, maar schijn bedriegt. Het is vrij eenvoudig om gevarieerde foto's te maken vanwege alle aanwezige dieren en insecten, zoals edelherten, boommarters, reeën, maar ook de heidelibel, heidesabelsprinkhaan, en allerlei verschillende soorten vlinders. "Maak een mooie foto van een bloeiende heideplant waarop details goed zichtbaar zijn en probeer eens om een vogel of een ree vast te leggen. Zo kom je thuis met een mooie variatie aan foto's", aldus De Jager.

Mocht je geen wilde dieren tegenkomen, wees dan niet getreurd. De Jager is niet voor één gat te vangen. "Maak een foto van je hond als je die hebt, maar probeer vooral te genieten. Want uiteindelijk zorgt dat voor de beste tijdsbesteding op de hei", besluit de fotograaf.