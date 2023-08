Tienduizenden octopussen bij elkaar op de zeebodem: “Soms weet je dat je iets bijzonders hebt gevonden”

In 2018 zijn tienduizenden octopussen op een rotsachtig stuk van de zeebodem aangetroffen voor de kust van Californië. Tot nu toe was volstrekt onduidelijk waarom ze juist daarheen migreerden. Nu lijkt er een antwoord.

"Soms weet je meteen dat je iets bijzonders hebt gevonden", zegt een wetenschapper over de vondst. Op de rotsen zitten met name broedende vrouwtjes, wel 20.000 stuks. En dat is gek, want de dieren leven normaal gesproken liever alleen. Het stukje voor de Noord-Amerikaanse kust kreeg dan ook de naam 'octopustuin', een verwijzing naar Octopus's Garden van The Beatles. Niet alleen de plaats, ook de nesten, die op opaalachtige parels lijken, zijn bijzonder.

Maar wat bracht de pareloctopussen naar de Amerikaanse kust? Vermoedelijk genieten ze van het warme water dat wordt veroorzaakt door de onderzeese vulkaan Davidson Seamount. De dieren houden in principe niet van de koude zeebodem. Het zorgt ervoor dat het vijf tot tien jaar duurt voor de eitjes uitkomen. In de warme octopustuin duurt het broeden minder dan twee jaar. Daardoor komen er veel meer eitjes uit en vallen minder octopussen ten prooi aan roofdieren.

Inmiddels zijn er meer octopustuinen gevonden. Onder meer bij de kust van Costa Rica zitten de dieren op een kluitje bij elkaar.