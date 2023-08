Bang voor spinnen? Deze lopen er allemaal in je huis rond (en zo kom je ervan af)

Helaas maar waar, we gaan alweer richting de herfst. Dat betekent dat de spinnen weer je huis binnenkruipen. Daar zitten we meestal niet op te wachten. Maar ja, hoe hou je ze buiten? En wat loopt er eigenlijk allemaal voor ongedierte rond in je huis?

Wim Veraghtert, expert in ongewervelde dieren bij het Vlaamse Natuurpunt legt bij HLN uit dat veel spinnen aan een heuse comeback bezig zijn. “De kruisspin is een opvallende soort die iedereen herkent, daar krijgen we dus wel veel meldingen van. Hij is opnieuw aan een comeback bezig na een stevige terugval door de extreme hitte van de voorbije jaren. Je kan vermoeden dat dat niet de enige spin zal zijn waarbij dat het geval is.”

Trillende spinnen

Eigenlijk zien we kruisspinnen nog relatief weinig binnen. Ze hangen het liefst in je tuin rond. Wel zien we vaak de gewone en de grote huisspin. "Die hebben lange poten en een wat harig bruin lijfje, kunnen snel over de grond crossen en belanden soms in je bad. Voor die spinnensoorten is de herfst de paringsperiode. Zij zaten dan wel al langer binnen, zonder dat je ze zag”, aldus Veraghtert.

“Binnenshuis zie je ook heel vaak de grote trilspin. Die heeft een teer lijfje en lange poten. Hij hangt vaak in de hoeken van de kamer. Die grote trilspin leeft op vliegjes maar ook op huisspinnen. De ene spin kan dus ook de andere opeten. Hij dankt zijn naam aan het feit dat hij heel erg begint te trillen wanneer hij verstoord wordt in zijn web, als een soort afschrikreactie om belagers weg te jagen. De venstersectorspin is dan weer een spin die leeft aan de buitenkant van gebouwen. Ze maakt haar web vaak in de hoekjes van je vensters.”

Spinnen leven langer dan je denkt. De gewone en grote huisspin kunnen wel vier jaar oud worden. Hoe je ervoor zorgt dat ze niet al die tijd in je huis rondhangen? “Als er een spin op de muur zit, kun je er een glas over zetten en een bierkaartje onder schuiven. Zo kan je de spin vangen zonder hem aan te raken, en vervolgens buitenzetten. Dat is een diervriendelijke manier. Houd je leefruimte ook zo proper mogelijk. In een huis leven honderden spinnen, maar die zitten vooral in kelders, garages en stoffige hoeken. In een huis waar regelmatig gepoetst wordt, zal de spin minder graag komen.”