Een hond los in je auto is levensgevaarlijk. Voor jullie allebei

Je hond van 35 kilo kan een levensgevaarlijk projectiel worden als je een aantijding hebt “Een hond van 35 kilogram die zonder beveiliging op de achterbank zit, wordt bij een kop-staartaanrijding een projectiel van 1.000 kilogram”, zegt verkeersveiligheidsinstituut Vias in HLN Vergelijk het met een bom die door je voorruit vliegt, en die de chauffeur of de passagier ernstig kan verwonden.

Een losse hond in de auto kan een groot risico vormen voor de veiligheid van de bestuurder, de passagiers en de hond zelf. Een hond kan afgeleid, angstig of opgewonden raken door wat er buiten de auto gebeurt, en proberen om naar de bestuurder te springen, uit het raam te hangen of te blaffen. Dit kan de bestuurder uit zijn concentratie halen, of zelfs een ongeluk veroorzaken. Bovendien kan een losse hond bij een botsing dus door de auto vliegen en ernstig gewond raken of anderen verwonden.

Om je hond veilig te vervoeren in de auto, moet je ervoor zorgen dat hij goed vastzit en niet kan bewegen of storen. Er zijn verschillende manieren om je hond te bevestigen, afhankelijk van de grootte en het gedrag van je hond. Een tuigje of een gordel is een goede optie voor kleine of middelgrote honden die rustig zijn in de auto. Een bench is een betere keuze voor grote of onrustige honden die meer ruimte en bescherming nodig hebben. Zorg er ook voor dat je hond voldoende water en ventilatie heeft, en dat je regelmatig pauzes neemt om hem uit te laten.