Weerman Gerrit Hiemstra waarschuwt toeristen voor extreem weer in Alpen

Volgens Gerit Hiemstra kan het de komende dagen in de Alpen gevaarlijk worden. Wie daar is, moet er vooral niet op uittrekken of beginnen aan de thuisreis.

,,Blijf waar je bent, kom niet te dicht bij rivieren. Het is niet ondenkbaar dat wat er aankomt levens zal kosten'', waarschuwt Gerrit Hiemstra in het AD. Hij vreest het ergste nu deze dagen in het Alpengebied zeer veel regen gaat vallen. Op sommige plekken meer dan 100 millimeter, in Noord-Italië mogelijk zelfs 300 millimeter. Er zijn overstromingen voorspeld. In delen van Zwitserland regende het gisteren al heel veel met overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg.



Hiemstra volgt op de voet wat er nu gebeurt. Want wat plaatsheeft, is weliswaar een bekend fenomeen, dat ook een naam heeft, de Genua-depressie. Maar de manier waarop die zich nu dreigt te manifesteren, is ongekend. ,,Het water kan in dit gebied maar één kant op: naar beneden. Dit is een heel serieuze, extreme weergebeurtenis."



In Frankrijk heeft Météo France voor het departement Alpes-Maritime en het eiland Corsica voor vandaag code rood aangekondigd, vanwege 'zeer hoge regenintensiteit' en windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. Op zee worden de heftigste stormwinden verwacht.



Uit de omgeving van het Zwitserse Biasca - even ten zuiden van de Gotthardtunnel - komen beelden van een kolkende watermassa die naar beneden stort, terwijl hier normaal gesproken lieflijke watervallen zijn te vinden. Er zijn beelden van een rivier die op het punt staat over een brug heen te spoelen.