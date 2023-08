Zien: Heftige aardverschuiving maakt spoor en snelweg onbegaanbaar in Franse Alpen

Het gaat gigantische tekeer in de Alpen. In delen van Zwitserland is er de afgelopen dagen meer dan 350 mm regen gevallen, en er zit nog meer in de pijpleiding. Het noodweer zorgt voor grote schade en levensgevaarlijke situaties.

De stormbuien zijn ontstaan door twee grote weersystemen die met elkaar in aanraking zijn gekomen rondom de Balearen. Op beelden van Eumetsat is te zien hoe dit in zijn werk gaat:

Textbook example of a digging upper-level trough across southern Europe, providing large-scale ascent and development of multiple rounds of severe storms, as seen here in Meteosat-11 water vapor imagery.



Dangerous weather setup right now. pic.twitter.com/0ty1kafkPq — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 27, 2023

De Franse onderzoeker Nahel Belgherze deelt beelden op internetplatform X, voorheen Twitter, van rondvliegende brokstukken op Mallorca die een appartementencomplex raken:

BREAKING: Severe thunderstorms just moved through Mallorca, Balearic Islands, Spain with very strong winds. There are reports of structural damage. This area is under a Level 3 risk of extremely severe thunderstorms today. pic.twitter.com/LWBccXJn5Y — Nahel Belgherze (@WxNB_) August 27, 2023

Ook zijn heftige beelden te zien van een grote aardverschuiving in de Franse Maurienne-vallei, waarbij een passagiersbus en andere weggebruikers op het nippertje kunnen ontkomen. De internationale spoorlijn tussen Frankrijk en Italië is zeker tot donderdag gestremd, en ook een snelweg is bedolven onder het puin: