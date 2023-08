Veel gescheiden vuil wordt verbrand

Veel van het plastic afval dat door Nederlandse huishoudens wordt gescheiden, belandt alsnog in de verbrandingsoven. Bij de meest recente landelijke meting zagen onderzoekers dat bijna 30 procent van het PMD-afval (plastic, metaal en drankkarton) uit andere soorten vuilnis bestond, meldt De Telegraaf. Bij 15 procent aan ’stoorstoffen’ wordt een lading niet meer gerecycled, maar verbrand.

Het gevolg: in steden als Enschede, Almelo en Hengelo werd vorig jaar bijna 100 procent van het PMD-afval uit de ondergrondse containers afgekeurd en dus verbrand. Gemeenten door het land kampen met vergelijkbare problemen. Soms vervuilen mensen de plastic inleverbakken bewust omdat restafval duurder is, soms gebeurt het onbewust door de vele regels. De ’goede intenties’ van burgers die wél hun afval goed scheiden worden zo ’tenietgedaan’, aldus de gemeente Middelburg.

Het is "echt een zorg", zegt Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds Verpakkingen. "We willen dat er in nieuwe verpakkingen zoveel mogelijk gerecycled materiaal terugkomt, maar daarvoor hebben we wel zo schoon mogelijk materiaal aan de voorkant nodig."