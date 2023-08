Meer boeren dan bekend overschrijden stikstofregels

In Nederland werken veel meer boeren zonder vergunning om stikstof uit te stoten dan tot dusver publiekelijk bekend was. Dat meldt NRC. Naast de circa 2500 zogeheten PAS-melders blijken vele honderden - mogelijk duizenden - agrarische bedrijven zonder zo’n natuurvergunning te werken, omdat ze die niet hebben aangevraagd nadat de wet in 2009 werd veranderd.

Voor de 2500 boeren die eerder toestemming hadden voor hun stikstofuitstoot op basis van het Programma Aanpak Stikstof (de PAS-melders), zoekt de overheid een oplossing. Doordat de Raad van State in 2019 bepaalde dat het PAS ten onrechte vooruitliep op toekomstige stikstofreductie, is de uitstoot van de betrokken boeren in feite illegaal.

Nu blijkt nóg een grote groep boerenbedrijven geen vergunning te hebben. Zij waren al actief voordat in februari 2009 nieuwe Europese wetgeving dwong tot aanvraag van een milieuvergunning. Velen hebben dat niet gedaan, soms op advies van de provincie. Deze groep staat bij overheden bekend als ‘interimmers’. Provincies en Rijk wijzen naar elkaar voor een oplossing.